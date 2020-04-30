AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عزل 50 اسرة بقرية سفلاق في سوهاج بعد ظهور أول إصابة بكورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:21 م
عزل 50 أسرة بسوهاج
عزل 50 أسرة بسوهاج
Advertisements
اسلام رياض
سجلت مدينة ساقلته بسوهاج اول حالة إصابة بفيروس كورونا بقرية سفلاق، وتم نقل الحالة بعد ان اثبتت تحليل bcr  إيجابية العينة، وتم نقل المريض الي مستشفي العزل باسنا بسيارة اسعاف مجهزة.


الأجهزة التنفيذية والطبية كانت حاضرة بشكل فوري الي المنطقة، لفحص المخالطين للحالة وتبين ان المصاب يبلغ من العمر 68 عاما، وكان عائدا من احدي محافظات وجه بحري، منذ عدة أيام.


وتبين من الفحص ان المصاب قد خالط عددا من الأهالي في الشارع الذي يسكنه بقرية سفلاق، وتبين ان عدد الاسر التي تقرر عزلها حوالي 50 اسرة، وتم توزيع الارشادات الطبية لهم، من قبل مديرية الصحة.


من جانبه تواصلت مديرية التضامن الاجتماعي مع مؤسسة مصر الخير حيث تم توفير المساعدات الغذائية اللازمة لسكان المنطقة نظرا لبقائهم تحت الحجر المنزلي.


وكانت الأجهزة قد حصرت جميع الحالات المخالطة لحالة قرية سفلاق وتم عزل جميع المخالطين فى الشارع التى ظهرت فيها الحالة مع التعقيم والتطهير المستمر للمنطقة، وتوفير كل سبل المعيشة للأسر والسكان فى المنطقة المعزولة، بسبب استمرار العزل لمدة 14 يومًا حيث بلغ عدد الأسر المخالطة للحالة ما يقرب من 50 أسرة تم وضعهم فى العزل المنزلى.


واعلن الدكتور أحمد عيد، مدير إدارة ساقلتة الصحية عن تسجيل أول حالة لمسن يبلغ من العمر 68 عاما تأكد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه فور التأكد من إصابة الحالة تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتطهير المكان وحصر المخالطين للحالة.


وأكد عيد، أن الحالة ربما تكون قد انتقل لها الفيروس نتيجة وجوده فى إحدى المحافظات والتي عاد منها منذ أيام، موضحا أنه تم نقل الحالة إلى مستشفى العزل بإسنا.

عزل 50 اسرة بقرية سفلاق في سوهاج بعد ظهور أول إصابة بكورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا في بورسعيد.. تفاصيل

أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في أسيوط

محدش يخرج .. ماذا يحدث في شارع المصابة بـ كورنا في سوهاج

3 حالات إيجابية بـ كورونا .. عزل كامل لـ 25 منزلاً بقرية في الدقهلية

بعد إصابة 3 بـ كورونا وعزل 25 منزلاً.. ماذا يحدث داخل عزبة طراد في الدقهلية؟

بعد أسبوع من العزل .. شاهد كيف تسير الحياة في بهتيم

ترشيحاتنا

مفاجأة.. فرج عامر: اتحاد الكرة منح الزمالك كأس مصر 2014 عنوة

حيرة في الأهلي بسبب موقف اتحاد الكرة في ملف عبدالله السعيد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٣٠-٤-٢٠٢٠

توفير المطهرات بأسعار تبدأ من 12.5 جنيه فى منافذ الإنتاج الحربي..فيديو

10 طرق لـ علاج القولون في رمضان

مرتضى منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرست حياتها لعملها.. كورونا ينهي حياة ممرضة أصيبت بالعدوى قبل تقاعدها بـ 3 أيام

10 طرق لـ علاج القولون في رمضان

كورونا مش وصمة عار.. 6 نصائح لمواجهة التنمر على المصابين