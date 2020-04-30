عزل 50 اسرة بقرية سفلاق في سوهاج بعد ظهور أول إصابة بكورونا

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إيجابية العينة، وتم نقل المريض الي مستشفي العزل باسنا بسيارة اسعاف مجهزة.





الأجهزة التنفيذية والطبية كانت حاضرة بشكل فوري الي المنطقة، لفحص المخالطين للحالة وتبين ان المصاب يبلغ من العمر 68 عاما، وكان عائدا من احدي محافظات وجه بحري، منذ عدة أيام.





وتبين من الفحص ان المصاب قد خالط عددا من الأهالي في الشارع الذي يسكنه بقرية سفلاق، وتبين ان عدد الاسر التي تقرر عزلها حوالي 50 اسرة، وتم توزيع الارشادات الطبية لهم، من قبل مديرية الصحة.





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من جانبه تواصلت مديرية التضامن الاجتماعي مع مؤسسة مصر الخير حيث تم توفير المساعدات الغذائية اللازمة لسكان المنطقة نظرا لبقائهم تحت الحجر المنزلي.





وكانت الأجهزة قد حصرت جميع الحالات المخالطة لحالة قرية سفلاق وتم عزل جميع المخالطين فى الشارع التى ظهرت فيها الحالة مع التعقيم والتطهير المستمر للمنطقة، وتوفير كل سبل المعيشة للأسر والسكان فى المنطقة المعزولة، بسبب استمرار العزل لمدة 14 يومًا حيث بلغ عدد الأسر المخالطة للحالة ما يقرب من 50 أسرة تم وضعهم فى العزل المنزلى.





واعلن الدكتور أحمد عيد، مدير إدارة ساقلتة الصحية عن تسجيل أول حالة لمسن يبلغ من العمر 68 عاما تأكد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه فور التأكد من إصابة الحالة تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتطهير المكان وحصر المخالطين للحالة.





وأكد عيد، أن الحالة ربما تكون قد انتقل لها الفيروس نتيجة وجوده فى إحدى المحافظات والتي عاد منها منذ أيام، موضحا أنه تم نقل الحالة إلى مستشفى العزل بإسنا.