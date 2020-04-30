%30 يموتون قبل دخول المستشفى.. أستاذ فيروسات يكشف وسيلة توقف كورونا بنسبة 70%.. فيديو

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن وباء كورونا من أشد الفيروسات إيلاما ولا يزال يتغلغل فى الدول ويسجل أرقاما مرعبة ومعدلات إصابة ووفيات كبيرة.





وأوضح أستاذ علم الفيروسات، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تراخيا واستهانة كبيرة من المواطنين بخطورة انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة بعد تسجيل 300 حالة وفاة و5000 مصاب، مشيرا إلى أن الإحصائيات العلمية أشارت إلى أن 30% من مصابى كورونا يموتون قبل دخول المستشفى.







وأضاف الدكتور أحمد شاهين، أن الوقاية من فيروس كورونا يعتمد فى الأساس على سلوكيات المواطنين وقناعة بالإلتزام بالنظافة المستمرة حيث أن التباعد الإجتماعى وتطبيق الإجراءات الصحية وارتداء الكمامات الطبية يعمل على الحد من انتشاره بنسبة 70%.







ولفت إلى أن وسائل الإعلام أدت واجبها على أكمل وجه فيما يختص بحملات توعية المواطن المستمرة ضد وباء كورونا والتأكيد مرارا وتكرارا على تطبيق الإجراءات الصحية ضد وباء كورونا المستجد.





