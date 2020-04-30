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فن

عرفان خان وريشي كابور.. الهند تودع 2 من أكبر نجومها في 48 ساعة

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:18 م
عرفان خان
عرفان خان
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آيه عاطف
يعيش الجمهور الهندي حالة من الحزن بعد فقدان اثنين من أكبر نجومها في 48 ساعة هم عرفان خان وريشي كابور، حيث فراقا الحياه بعد صراعهما مع مرض السرطان، وتعرض لكم أبرز التفاصيل عن حياتهما من خلال التقرير التالي:


ريشي كابور
توفي الممثل الهندي ريشي كابور، خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك بعد دخوله مستشفى في مومباي الليلة السابقة، وقد توفي عن عمر ناهز الـ 67.

يعيش نجوم بوليوود حالة من الحزن خبر وفاته، حيث عبّرت بريانكا، عن حزنها الشديد من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فإن شقيقه راندير كابور، قال إن الفنان ريشي كابور تُوفي اليوم، الخميس، بمستشفى في مومباي الهندية، الأمر نفسه الذي أكده الأسطورة أميتاب باتشان في تغريدة له عبر حسابه بموقع التغريدات تويتر، وكتب أن الفنان ريشي كابور قد مات.

وكان الفنان دخل إلى غرفة الرعاية المركزة، أمس الأربعاء، حيث تدهور حالته الصحية رغم تلقيه العلاج من مرض السرطان بالولايات المتحدة العام الماضي وشفي منه.

ويبدو أن مرض الأورام السرطانية قد هاجم جسده مجددا ولم يستطع ريشي مقاومته، خاصة بسبب إصابته بمشاكل صحية في التنفس أيضا.

يذكر أن ريشي كابور ممثل ومنتج ومخرج هندي، ولد في مدينة مومباي في عام 1952، نال البطولة الأولى في السينما في عام 1973 من خلال فيلم Bobby مع ديمبل كاباديا.

وأصبح ريشي كوبار بطلا لأكثر من 90 فيلمًا رومانسيًا، ومن بعد عام 2000، صار ريشي كوبار يعمل أكثر مع الأدوار المساعدة.


عرفان خان
توفي، أمس الأربعاء، نجم بوليود الممثل الهندي عرفان خان عن عمر ناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

نرصد معلومات عن النجم عرفان خان:

عرفان خان ممثل هندي معروف في أفلام بوليوود ولد فى 7 يناير 1967. 

درس في المدرسة الوطنية للدراما (أم أي) في نيودلهي عام 1984. 

وتخرج منها عام 1987، ثم انتقل إلى مومباي، ومن هنا بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة على المسرح وفي التليفزيون.

حصل على (جائزتين فيلم فير, وجائزة الروح المستقلة, وجائزة نقابة ممثلي الشاشة).

عرفان خان من عائلة مسلمة، والدته بيجون من عائلة تونك حكيم وعمل والده في إدارة تجارة الإطارات. 

في عام 1988 بدأ بدور بسيط في فيلم (سلام بومباي!) الذي رشح لجائزة الاوسكار, وبعدها قام عرفان بعدة ادوار بسيطه إلى عام 1994 ليأخذ الدور الرئيسي في فيلم (المخبر الخاص). 

وفي عام 2001 شارك عرفان في فيلم (المحارب) وهو من إخراج هندي وإنتاج هوليوودي والذي يعد انطلاقة عرفان الحقيقية. 

وفي عام 2003 قدم لواحد من أهم الأدوار الشريرة في السينما الهندية في فيلم (هاسلي). 

حصد عرفان على أول جائزة في مسيرته السينمائية وكانت الجائزة الأولى من الفيلم فير وهي أفضل ممثل في دور سلبي ولم يكتف بواحدة بل حصل أيضا على جائزة سكرين ويكلي لأفضل ممثل شرير.

رشحته لغته الإنجليزية الجيدة للعمل في أفلام مهمة، وحازت على رضا وإشادة النقاد مثل:  New York, I Love You، وA Mighty Heart، وSlumdog Millionaire،  Life of Pi.
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