عرفان خان وريشي كابور.. الهند تودع 2 من أكبر نجومها في 48 ساعة

يعيش الجمهور الهندي حالة من الحزن بعد فقدان اثنين من أكبر نجومها في 48 ساعة هم عرفان خان وريشي كابور، حيث فراقا الحياه بعد صراعهما مع مرض السرطان، وتعرض لكم أبرز التفاصيل عن حياتهما من خلال التقرير التالي:

ريشي كابور

توفي الممثل الهندي ريشي كابور، خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك بعد دخوله مستشفى في مومباي الليلة السابقة، وقد توفي عن عمر ناهز الـ 67.





يعيش نجوم بوليوود حالة من الحزن خبر وفاته، حيث عبّرت بريانكا، عن حزنها الشديد من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام".





ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فإن شقيقه راندير كابور، قال إن الفنان ريشي كابور تُوفي اليوم، الخميس، بمستشفى في مومباي الهندية، الأمر نفسه الذي أكده الأسطورة أميتاب باتشان في تغريدة له عبر حسابه بموقع التغريدات تويتر، وكتب أن الفنان ريشي كابور قد مات.





وكان الفنان دخل إلى غرفة الرعاية المركزة، أمس الأربعاء، حيث تدهور حالته الصحية رغم تلقيه العلاج من مرض السرطان بالولايات المتحدة العام الماضي وشفي منه.

ويبدو أن مرض الأورام السرطانية قد هاجم جسده مجددا ولم يستطع ريشي مقاومته، خاصة بسبب إصابته بمشاكل صحية في التنفس أيضا.





يذكر أن ريشي كابور ممثل ومنتج ومخرج هندي، ولد في مدينة مومباي في عام 1952، نال البطولة الأولى في السينما في عام 1973 من خلال فيلم Bobby مع ديمبل كاباديا.





وأصبح ريشي كوبار بطلا لأكثر من 90 فيلمًا رومانسيًا، ومن بعد عام 2000، صار ريشي كوبار يعمل أكثر مع الأدوار المساعدة.