سفير الصين بالقاهرة: ندعم فلسطين لإقامة الدولة المستقلة في أقرب وقت ممكن

قال السفير لياو ليتشيانغ سفير الصين فى مصر، إن الصين تدعو كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى فى غزة ، والسعي لتحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة مؤكدا على ضرورة الإسراع في تخفيف الكارثة الإنسانية في غزة.

وتابع ليتشيانغ خلال كلمته بمناسبة الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني "فصل جديد للتنمية الصينية وفرص جديدة للتعاون متبادل المنفعة"، انه رغم استئناف المساعدات الإنسانية إلى حد ما، غير أنها ما زالت تواجه عقبات كثيرة. و لا بد من إيجاد ترتيبات مناسبة لما بعد الحرب في غزة، إذ أن غزة موطن للشعب الفلسطيني، فأي ترتيب لمستقبل غزة يجب أن يلتزم بمبدأ "حكم فلسطين للفلسطينيين"، باعتباره التوافق القائم لدى المجتمع الدولي كما يجب إحياء آفاق "حل الدولتين".

وأكد السفير الصيني أن "حل الدولتين" يعد السبيل الواقعي الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وهو حل لا بديل له ولا يجوز إنكاره ويجب على المجتمع الدولي توحيد الجهود لرفض الإجراءات الأحادية الرامية إلى تقويض أساس "حل الدولتين"، ودعم فلسطين لإقامة الدولة المستقلة في أقرب وقت ممكن، والانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو رسمي.

وأكد أن الصين ترحب بجهود مصر في دعم إعادة إعمار غزة، ونحن على استعداد لبذل جهود دؤوبة مع مصر وغيرها من دول العالم، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ "حل الدولتين"، وصولا إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والأمان الدائمين في الشرق الأوسط.

وحول الدور القيادي للحزب الشيوعي الصيني في إعداد "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" قال السفير الصيني أنه تم إعداد "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، من خلال البحوث الميدانية الموسعة والتحليل العلمي وصنع القرار بشكل ديمقراطي وفقا للقوانين والأنظمة، الأمر الذي يضمن الاتجاه الصحيح للاستراتيجية الوطنية وفعالية التنفيذ كما انه تم إعداد "المقترحات بشأن الخطة الخمسية الخامسة عشرة" تحت القيادة المباشرة للجنة المركزية للحزب، حيث تولّى الأمين العام شي جين بينغ بنفسه رئاسة فريق صياغة الوثيقة، وقام بتخطيط المستقبل وتحديد الاتجاه شخصيا ولعب دورا حاسما في العملية. ومن مرحلة البحوث الميدانية والتصميم الإطاري إلى إنجاز الوثيقة النهائية، ظلت اللجنة المركزية تتمسك بالاتجاه العام والوضع العام، بما يضمن تجسيد الإرادة الاستراتيجية ورؤية الحكم والإدارة للحزب في هذه الخطة.

وأكد أن الدور القيادي والمحوري للحزب الشيوعي الصيني يتجلي في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الخطط الخمسية، وهو تجسيد حي لمزايا نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، السبب الجوهري وراء قدرة الصين على إعداد وتنفيذ الخطط الخمسية حتى النهاية.