بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة: نتمسك بالابتكار كعنصر هام لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة
أمينة الدسوقي

قال السفير لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة أن اللجنة المركزية العشرون للحزب الشيوعي الصيني عقدت جلستها الكاملة الرابعة في بكين، حيث تبنت توصية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن إعداد الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع ليتشيانغ خلال كلمته بمناسبة الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني "فصل جديد للتنمية الصينية وفرص جديدة للتعاون متبادل المنفعة"، إن الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعد التصميم الأعلى والإرشاد الاستراتيجي للتنمية الصينية في السنوات الخمس المقبلة وتطلق تعبئة عامة وتخطيطا شاملا لمواصلة مسيرة التحديث الصيني النمط، وترسل رسالة واضحة للعالم حول عزيمة الصين على توسيع الانفتاح عالي المستوى، وفتح مشهد جديد للتعاون متبادل المنفعة وتعد هذه الجلسة حدثا تاريخيا آخر في مسيرة التنمية الصينية، فلقيت اهتماما بالغا من قبل الشخصيات العالمية، حيث رأوا أن الخطط الخمسية الصينية تجسد الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للحكومة الصينية واستقرار سياساتها، الأمر الذي لا يساهم فقط في تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد، بل يشكل خبرة قيمة للدول الأخرى في استكشاف طرق التنمية الخاصة بها .

فريق الصياغة للوثيقة الختامية للجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين

وأوضح السفير الصيني بالقاهرة أن  الرئيس شي جين بينغ تولي بنفسه رئاسة فريق الصياغة للوثيقة الختامية للجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين، وقام هذا الفريق بجمع آراء المجتمع على نطاق واسع، عبر تنظيم الندوات والمناقشات والزيارات الميدانية واستطلاع الآراء عبر الإنترنت حيث جمع ثلاثة ملايين و 113 ألف مقترح من مستخدمي الإنترنت  حيث استوعبت الخطة الخمسية تطلعات المجتمع وحكمة الشعب وآراء الخبراء والتجارب القاعدية، وتعد تجسيدا حيا للديمقراطية داخل الحزب الشيوعي الصيني، والديمقراطية الشعبية كاملة العملية في الصين ولم تضع هذه الجلسة خطة طموحة للدولة فحسب، بل ترسم حياة سعيدة لأبناء الشعب في المستقبل.

وأشار إلي أن الصين حققت إنجازات مثمرة في الابتكار العلمي وتقدما مستمرا للقوة الإنتاجية الجديدة، وأطلقت المعدات المهمة واحدة تلوى أخرى لاستكشاف الفضاء والبحار، وحققت إنجازات مثمرة في المجالات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمومية والرقائق المتطورة، ونالت" التنانين الستة في هانغتشو وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية شهرة كبيرة، وتجاوز الإنتاج السنوي لسيارات الطاقة الجديدة في الصين 10 ملايين لافتا إلي أن الصين تتمسك بالابتكار كالعنصر الأهم لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فارتفع ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة الـ 34 في عام 2012 إلى المرتبة 2025 الـ 10 في 2025.

وأكد السفير الصيني أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تشهد المدن الصينية 12 مليون فرصة عمل إضافية كل سنة، وارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79 عاما، ونجحت الصين في انتشال مائة مليون نسمة في الأرياف من براثن الفقر، وحل مشكلة الفقر المدقع بشكل تاريخي. كما أنشأت الصين أكبر منظومة التعليم ومنظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة الرعاية الصحية في العالم، وحققت تقدما كبيرا في التنمية المتناسقة بين المدن والأرياف وبين المناطق المختلفة. لم تنعكس إنجازات الخطة الخمسية الرابعة عشرة في الأرقام فحسب، بل لامست قلوب أبناء الشعب.

السفير لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة السفير لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

صورة تعبيرية

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

تعطيل نتنياهو للاتفاق امتداد لسياسة المماطلة الإسرائيلية

أستاذ قانون دولي: تعطيل نتنياهو لاتفاق السلام امتداد لسياسة المماطلة الإسرائيلية

خلال زيارته لمدرسة النيل المصرية .. مدير تعليم أسيوط يكرم الطلاب الحاصلين على شهادة "DELF-A1 " الدولية فى اللغة الفرنسية

مدير تعليم أسيوط يكرم الطلاب الحاصلين على شهادة "DELF-A1 " الدولية في اللغة الفرنسية

جانب من الجولة

في جولة مفاجئة.. محافظ القليوبية يوجه بإزالة الإشغالات وغلق وتشميع مطعمين غير مرخصين يستخدمان لحوما مجمدة مجهولة المصدر ويفترشان الطريق العام بشبرا الخيمة

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

