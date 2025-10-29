سفير الصين بالقاهرة: نتمسك بالابتكار كعنصر هام لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال السفير لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة أن اللجنة المركزية العشرون للحزب الشيوعي الصيني عقدت جلستها الكاملة الرابعة في بكين، حيث تبنت توصية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن إعداد الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع ليتشيانغ خلال كلمته بمناسبة الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني "فصل جديد للتنمية الصينية وفرص جديدة للتعاون متبادل المنفعة"، إن الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعد التصميم الأعلى والإرشاد الاستراتيجي للتنمية الصينية في السنوات الخمس المقبلة وتطلق تعبئة عامة وتخطيطا شاملا لمواصلة مسيرة التحديث الصيني النمط، وترسل رسالة واضحة للعالم حول عزيمة الصين على توسيع الانفتاح عالي المستوى، وفتح مشهد جديد للتعاون متبادل المنفعة وتعد هذه الجلسة حدثا تاريخيا آخر في مسيرة التنمية الصينية، فلقيت اهتماما بالغا من قبل الشخصيات العالمية، حيث رأوا أن الخطط الخمسية الصينية تجسد الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للحكومة الصينية واستقرار سياساتها، الأمر الذي لا يساهم فقط في تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد، بل يشكل خبرة قيمة للدول الأخرى في استكشاف طرق التنمية الخاصة بها .

فريق الصياغة للوثيقة الختامية للجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين

وأوضح السفير الصيني بالقاهرة أن الرئيس شي جين بينغ تولي بنفسه رئاسة فريق الصياغة للوثيقة الختامية للجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين، وقام هذا الفريق بجمع آراء المجتمع على نطاق واسع، عبر تنظيم الندوات والمناقشات والزيارات الميدانية واستطلاع الآراء عبر الإنترنت حيث جمع ثلاثة ملايين و 113 ألف مقترح من مستخدمي الإنترنت حيث استوعبت الخطة الخمسية تطلعات المجتمع وحكمة الشعب وآراء الخبراء والتجارب القاعدية، وتعد تجسيدا حيا للديمقراطية داخل الحزب الشيوعي الصيني، والديمقراطية الشعبية كاملة العملية في الصين ولم تضع هذه الجلسة خطة طموحة للدولة فحسب، بل ترسم حياة سعيدة لأبناء الشعب في المستقبل.

وأشار إلي أن الصين حققت إنجازات مثمرة في الابتكار العلمي وتقدما مستمرا للقوة الإنتاجية الجديدة، وأطلقت المعدات المهمة واحدة تلوى أخرى لاستكشاف الفضاء والبحار، وحققت إنجازات مثمرة في المجالات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمومية والرقائق المتطورة، ونالت" التنانين الستة في هانغتشو وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية شهرة كبيرة، وتجاوز الإنتاج السنوي لسيارات الطاقة الجديدة في الصين 10 ملايين لافتا إلي أن الصين تتمسك بالابتكار كالعنصر الأهم لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فارتفع ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة الـ 34 في عام 2012 إلى المرتبة 2025 الـ 10 في 2025.

وأكد السفير الصيني أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تشهد المدن الصينية 12 مليون فرصة عمل إضافية كل سنة، وارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79 عاما، ونجحت الصين في انتشال مائة مليون نسمة في الأرياف من براثن الفقر، وحل مشكلة الفقر المدقع بشكل تاريخي. كما أنشأت الصين أكبر منظومة التعليم ومنظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة الرعاية الصحية في العالم، وحققت تقدما كبيرا في التنمية المتناسقة بين المدن والأرياف وبين المناطق المختلفة. لم تنعكس إنجازات الخطة الخمسية الرابعة عشرة في الأرقام فحسب، بل لامست قلوب أبناء الشعب.