سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
سفير الصين بالقاهرة: التعاون مع مصر حقق إنجازات مثمرة في كافة المجالات

قال سفير الصين بالقاهرة السفير لياو ليتشيانج، إن "التعاون بين القاهرة وبكين حقق في السنوات الأخيرة إنجازات مثمرة في كافة المجالات، الأمر الذي يدفع العلاقات الثنائية نحو هدف بناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد وذلك بفضل الإرشاد الاستراتيجي للرئيسين عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج".


جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الاثنين في حفل الاستقبال الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية الصينية بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.


وأكد سفير الصين بالقاهرة أن العلاقات مع مصر تتطور بشكل سليم ومستقر منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وأصبحت نموذجا يحتذى به للتعاون بين دول الجنوب .. مشيرًا إلى أن عام 2026 سيشهد الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين الصين ومصر. 


وأشاد بجهود مصر لدفع الأطراف ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة العمل بأقصى قدر من الإلحاح لتحقيق وقف إطلاق النار الشامل في غزة، ولا بد من ترجمة مبدأ "حكم فلسطين للفلسطينيين" على أرض الواقع، ولا بد من الالتزام الثابت بـ"حل الدولتين". 


أوضح أن الصين على استعداد للتعاون مع مصر وغيرها من دول العالم وبذل جهود حثيثة من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.


وذكر سفير الصين بالقاهرة أن بكين ستستضيف القمة الصينية العربية الثانية العام المقبل، مؤكدا أن بلاده تحرص على العمل مع مصر على تكريس الصداقة التقليدية وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتوسيع التعاون العملي، بما يدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى آفاق أرحب، ليعود بمزيد من النفع على البلدين والشعبين.


ولفت إلى أن بلاده تتقدم بخطوات واثقة نحو تحقيق الهدف المئوي الثاني المتمثل في بناء دولة اشتراكية حديثة وقوية على نحو شامل. 


وتوقع السفير لياو ليتشيانج أن يزيد حجم اقتصاد الصين بأكثر من 35 تريليون يوان، مما يشكل ثُلث النمو الاقتصادي العالمي خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

القمة الصينية العربية سفير الصين بالقاهرة السفير لياو ليتشيانج التعاون بين القاهرة وبكين بناء المجتمع الصيني المصري جمعية الصداقة المصرية الصينية

