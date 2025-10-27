سفير الصين في مصر: العلاقات بين البلدين نموذج يحتذى به للتعاون

قال السفير لياو ليتشيانغ سفير الصين فى مصر أنه منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية بين الصين ومصر، ظلت العلاقات الثنائية تتطور بشكل سليم ومستقر، وأصبحت نموذجا يحتذى به للتعاون بين دول الجنوب.

وتابع ليتشيانغ بمناسبة ذكري تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 76 عاما، أنه في السنوات الأخيرة، بفضل الإرشاد الاستراتيجي لرئيسي البلدين، حقق التعاون بين البلدين إنجازات مثمرة في كافة المجالات، الأمر الذي يدفع العلاقات الثنائية نحو هدف بناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد.

وأكد سفير الصين فى مصر يعرب الجانب الصيني عن إشادتها بمصر لما تبذله من الجهود لدفع الأطراف ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلي أنه لا بد من العمل بأقصى قدر من الإلحاح لتحقيق وقف إطلاق النار الشامل في غزة، ولا بد من ترجمة مبدأ "حكم فلسطين للفلسطينيين" على أرض الواقع، ولا بد من الالتزام الثابت بـ"حل الدولتين". وإن الصين على استعداد للتعاون مع مصر وغيرها من دول العالم وبذل جهود حثيثة من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد حرص الصين على العمل مع مصر على تكريس الصداقة التقليدية وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتوسيع التعاون العملي، بما يدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى آفاق أرحب، ليعود بمزيد من النفع على البلدين والشعبين.

