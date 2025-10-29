سفير الصين فى مصر: التعاون بين بكين والقاهرة يجسد التطابق التام في الرؤى التنموية

قال السفير لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة، إنه بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر طفرة كبيرة، حيث تتعزز الثقة السياسية المتبادلة، ويتعمق التعاون العملي، ويتوسع التنسيق في المحافل الدولية.

وتابع ليتشيانغ خلال كلمته بمناسبة الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني "فصل جديد للتنمية الصينية وفرص جديدة للتعاون متبادل المنفعة"، إنه في نهاية أغسطس الماضي، قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة الصين للمشاركة في قمة تيانجين لمنظمة شنغهاي للتعاون، حيث التقى مع الرئيس شي جين بينغ لافتا إلي أن الرئيس شي جين بينغ أكد على ضرورة تعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق "و"رؤية مصر 2030 ، واتخاذ التعاون في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري في السويس وغيرها من المناطق الاقتصادية كالقاطرة، لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتصنيع المشترك والطاقة الجديدة .

التعاون الاقتصادي والتجاري المثمر بين الصين ومصر

وأوضح السفير الصيني بالقاهرة إن التعاون الاقتصادي والتجاري المثمر بين الصين ومصر لا يعكس فقط مدى التكامل بين البلدين من حيث الموارد والمرحلة التنموية والمزايا الجغرافية، بل يجسد التطابق التام في الرؤى التنموية، الأمر الذي لا يخدم النمو الاقتصادي الراهن في البلدين فحسب، بل يشكل نموذجا لتطبيق مبادرة الحزام والطريق في إفريقيا والعالم العربي قائلا :" التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات مقبل على مزيد من الفرص بعد انطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة في الصين".

وأوضح ليتشيانغ أن العام الجاري يصادف الذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في الحرب ضد وانتصار الحرب العالمية ضد الفاشية وتأسيس الأمم المتحدة في هذه اللحظة التاريخية المهمة طرح الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون" مبادرة الحوكمة العالمية، انطلاقا من اهتمامه بمستقبل البشرية، وتماشيا مع تيار العصر وتضم هذه المبادرة خمسة مفاهيم أساسية، ألا وهي الالتزام بالمساواة في السيادة، والالتزام بسيادة القانون الدولي، والالتزام بالتعددية، والالتزام بوضع الشعب في المقام الأول، والالتزام بتحقيق نتائج ملموسة وتتجذر هذه المبادرة في مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتجسد التقاليد الجيدة للدبلوماسية الصينية، وتلتزم بمفهوم المستقبل المشترك للبشرية، وتوضح المبادئ والسبل لإصلاح واستكمال نظام الحوكمة العالمية، فإنه يمثل ابتكارا في فهم قوانين الحوكمة العالمية، وارتقاء لنظريات العلاقات الدولية التقليدية، وهو منتج عام دولي آخر تقدمه الصين للعالم.

وأوضح السفير الصيني فى مصر أن هذه المبادرة تتوافق مع احتياجات العالم وتطلعات شعوبها، وتضخ عوامل الاستقرار واليقين في العالم المضطرب مع المبادرات الصينية الثلاث الأخرى، أي مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، فحظيت بدعم واضح من 140 دولة ومنظمة دولية لافتا إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد بوضوح أن مصر تدعم جميع المبادرات العالمية المطروحة من قبل الرئيس شي جين بينغ وستعزز الصين التواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة ومصر وغيرها من الأطراف المعنية، لحسن تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية، والدفع ببناء نظام الحوكمة العالمية الأكثر عدلا وإنصافا، وبناء عالم يسوده السلام الدائم والأمن السائد والرخاء المشترك والانفتاح والشمول والنظافة والجمال، بما يقدم مساهمة الصين في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.