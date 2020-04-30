عبر الفيديوكونفرانس.. محافظ الوادي الجديد يتابع مستجدات كورونا.. والتعديات على أراضي الدولة

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرنس أخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا وعدد من الملفات الأخرى.





ووجه الزملوط الشكر لجميع القائمين بالوحدات المحلية على جهودهم المبذولة في مواجهة الأزمة الحالية مشيدا بإجراءات التطهير والتعقيم، موجهًا باستمرارها وتكثيفها خاصة في الشوارع ومنازل الحالات المصابة والمخالطين لهم، مشددا بضرورة تكثيف التوعية والرقابة على المخالطين للحالات المصابة بمركز الداخلة، مؤكدًا على ضرورة قيام رؤساء القري والأحياء بالتواصل اليومي مع أسر المصابين والمخالطين لتوفير كافة احتياجاتهم، واستمرار حصر الوافدين إلى المحافظة بجميع المراكز وتوعيتهم باتباع الإجراءات الصحية السليمة.





وأكد وصول عدد 10 الاف كمامة وذلك لبيعها للمواطنين بمركز الداخلة بسعر الجملة، وتوفيرها للحالات المصابة وأسرهم والمخالطين مجانًا، بالإضافة إلى توفير 3 طن مطهرات لاستخدامها في إجراءات التطهير والتعقيم اليومي.





وأشار إلى ضرورة الرقابة المستمرة على المخابز والأسواق للتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومطابقتها للأسعار، خاصة مبادرات بيع السلع للتأكد من مدي التزامها ببيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.





وفي سياق آخر، كلف الزملوط، رؤساء المراكز بوضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من جميع حالات التعدي على أراضي الدولة بإزالة الأراضي المتعدي عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، بالإضافة إلى تشكيل لجان للمرور على المشروعات الاستثمارية والإفادة بتقرير نسب التنفيذ بها قبل أول يوليو المقبل، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في التنفيذ وسحب الأرض وفسخ العقد وإعادة طرحها في المزاد العلني.