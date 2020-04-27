أكثر من 2 مليون جنيه.. إحالة المتسببين في عدم صرف حافز معلمات رياض الأطفال بالوادي الجديد للتحقيق

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغنى، في بيان صحفي له، اليوم الاثنين، عن إحالة المتسببين في عدم صرف حافز معلمات رياض الأطفال بإدارة الخارجة التعليمية للتحقيق.





وأكد مرغني، أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليون و54 ألف جنيه لإدارة الخارجة التعليمية منذ شهر مارس الماضي، وتحديدا في الرابع والعشرين من مارس ومن خلال المتابعة تبين أنه لم يتم صرف الحافز إلى الآن وعليه جرى إحالة الموضوع للتحقيق العاجل.





وأضاف أنه لا تهاون مع أي مقصر أو مخالف في عمله وسيجري فحص سبب عدم صرف الحوافز في موعدها واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.





من جانب اخر أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ عدد من الاشتراطات الخاصة لرحلات النقل الجماعي بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أنه تقرر تخفيض عدد الركاب من وإلى مركز الداخلة بنسبة 50% وتخفيض عدد الركاب من القاهرة للداخلة والعكس بنسبة 75 % والالتزام بتوزيع الكمامات على الركاب وتعقيم السيارات بالكامل، واستخدام موقف الأجرة بالخارجة لإنزال الركاب في نهاية الرحلة ومنع نزولهم داخل أحياء المدينة وإخطار الجهات المختصة بقيام الرحلات ووجهتها لمراجعة أسماء المخالطين وذلك حفاظا على سلامة الركاب.