برلمانية تخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل العدوى للأطباء

خاطبت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشكلة تنفيذ الحكم النهائي الصادر بصرف بدل العدوى للأطباء.





وأشارت النائبة، إلى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 20293 لسنة 62 قضائية عليا، بشأن إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى للعاملين بالمجال الطبى على مستوى الجمهورية ليصبح مبلغ مقداره (1000 جنيه).





وأوضحت: قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى التى أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإدارى.





وأكدت النائبة أن هذا يعني ان الحكم اصبح نهائيا وباتا، الا انه والى الان لم يتم صرف بدل العدوى تنفيذا لهذا الحكم والصادر منذ أكثر من عامين، سواء من جانب وزارة المالية او الصحة.





ونوهت حلاوة: لما كان الجيش الابيض يقوم بعمل وطني لاسيما فى ظل هذه الايام التى يعيشها العالم في مواجهة فيروس كورونا، فان ابسط حقوقهم علينا تنفيذ الحكم الصادر لهم بزيادة بدل العدوى.





وطالبت بسرعة تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر بشأن زيادة بدل العدوى الى 1000 جنيه.