شادي محمد: أبوتريكة مكنش بيعرف يعمل 10 بطن وعلاقتي بجوزيه وجمعة تاريخية..فيديو

كشف شادي محمد لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عن دور مانويل جوزيه في حياته وتأثيره وعن كيفية فك النحس لأبوتريكة.





وقال شادى محمد خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج" اقر واعترف": أن مانويل جوزيه كان بينزل الشوارع في شبرا بيسأل عن مستوى الأهلى واللاعبين، ومن حسن حظى كان بيسأل حد من أصاحبى كنت بقوله يشكر فيا".





وعن أبو تريكة، قال شادى محمد:"أبو تريكة كان جاى الأهلى مش بيعرف يعمل 10 بطن اللى المفروض بنتعلمها في الناشئين وجوزيه وهو ماشى كان تريكة بيعمل 500 متواصلين".





وأكمل نجم الأهلي السابق:"لما كان مش بيجيب أجوان كنت بفك النحس عن طريق رسم عروسة وانغزها بإبرة وأقول عاوزين جول يا تريكة".





وأضاف شادى محمد، علاقتى بوائل جمعة ممتازة ولم تكن هناك غيرة بيننا، ونفس الكلام مع الحضرى حتى بعد موضوع سحب الشارة منه كنت بقوله اتعامل كأنك كابتن الفريق بعيد عن الإشارة، ولم يكن له علاقة بانتقالى للإسماعيلى.