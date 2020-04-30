مختبر صيني يتوقع جاهزية لقاح كورونا يونيو 2020

أعلن مختبر "سينوفاك بايوتك" الصيني عن استعداده في إنتاج 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح، الذي يحاول المختبر التوصل إليه للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ويدقق العاملون وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في اللقاح، الذي يجري عليه تجارب سريرية منذ منتصف ابريل الجاري.





ويأمل «سينوفاك» التي توظف 1000 شخص في التوصل نهاية يونيو المقبل إلى النتائج الأولية المتعلقة بسلامة المنتج في إطار تجارب المرحليتن الأولى والثانية كما قال مينغ وينيغ، مدير الشؤون الدولية.





وترمي هذه التجارب إلى التحقق من أن اللقاح لا يشكل خطرًا على الإنسان. وللتأكد من فعاليته، يجب إجراء تجربة المرحلة الثالثة لدى أشخاص يحملون الفيروس.





وبنت المجموعة جنوب بكين موقع إنتاج قادرًا على تأمين 100 مليون جرعة لقاح، سيصبح متاحا قبل نهاية السنة.



