قوى عاملة البرلمان تزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

قال النائب جمال عقبى ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون العمل الجديد نص على أن الإنتاج مقابل الأجر ، وليس هناك أى فصل تعسفى للعمال ، كما أن حقوق العمال محفوظة.



كما أشار عقبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون العمل الجديد منح عمال القطاع الخاص كافة حقوقهم بشكل كامل ، بحيث يحصلوا على حقوقهم و يؤدوا ما عليهم من واجبات.

ووجه عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان رسالة لعمال القطاع الخاص قائلا: "ابشر عمال القطاع الخاص ..هتاخدوا حقوقكم اكتر من القطاع العام ..و على اد مجهودك هتاخد حقك".



