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برلمان

قوى عاملة البرلمان تزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:50 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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معتز الخصوصى

قال النائب جمال عقبى ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون العمل الجديد نص على أن الإنتاج مقابل الأجر ، وليس هناك أى فصل تعسفى للعمال ، كما أن حقوق العمال محفوظة.

كما أشار عقبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون العمل الجديد منح عمال القطاع الخاص كافة حقوقهم بشكل كامل ، بحيث يحصلوا على حقوقهم و يؤدوا ما عليهم من واجبات.

ووجه عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان رسالة لعمال القطاع الخاص قائلا: "ابشر عمال القطاع الخاص ..هتاخدوا حقوقكم اكتر من القطاع العام ..وعلى اد مجهودك هتاخد حقك".

وتحتفل مصر والعالم اليوم 1 مايو بعيد العمال ، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ، قرارًا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويطبق القرار على الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال. وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.
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