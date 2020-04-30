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أخبار العالم

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشفت رئيس المخابرات التايوانية حقيقة الشائعات المتعلقة بوفاة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن رئيس المخابرات التايوانية، قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "مريض"  وأن بلاده لديها خطط طارئة لصراع محتمل على السلطة إذا مات.

وقدم تشيو كو تشنغ ، مدير مكتب الأمن القومي، وصفا غامضا للصحة عندما تم الضغط عليه في جلسة استماع حكومية حول شائعات عن وفاة كيم المحتملة، وفقا لتايوان نيوز.

وقال تايوان نيوز إن تشنغ ضحك ورفض الرد عندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن زعيم كوريا الشمالية على قيد الحياة بالفعل. 

ونقلت صحيفة "تايبي تايمز" عن تشيو قوله للمشرعين "جوابي هو من المعلومات الاستخباراتية المتوفرة وليست رأيًا".

وأِشارت تقارير تايوانية إلى أن المسؤول الاستخباراتي رفض تقديم توضيحات مشيرا إلى ضرورة حماية مصادر المخابرات في كوريا الشمالية. وأكد للمشرعين أن خطط الطوارئ كانت في مكانها جاهزة لصراع محتمل على السلطة إذا مات الزعيم الكوري الشمالي، وفقا للتقارير.
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