محاولات خسيسة..الزراعيين تنعي شهداء القوات المسلحة في بئر العبد

نعي مجلس نقابة الزراعيين شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة باحدي المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد و توجه بدعاء الي الله العلي القدير بسرعة الشفاء للمصابين.
وأكد مجلس النقابة ان هذه المحاولات الخسيسة مصيرها الي زوال و سيبقي الوطن آمنا و ان الحق والخير والعدل ينتصرون علي الباطل و الشر و الظلم و ستحيا مصر بابنائها المخلصين في أمن و استقرار حما الله مصر و شعبها العظيم.
وكان أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، منذ قليل، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
وتؤكد القوات المسلحة، استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره