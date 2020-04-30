محاولات خسيسة..الزراعيين تنعي شهداء القوات المسلحة في بئر العبد

نعي مجلس نقابة الزراعيين شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة باحدي المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد و توجه بدعاء الي الله العلي القدير بسرعة الشفاء للمصابين.





وأكد مجلس النقابة ان هذه المحاولات الخسيسة مصيرها الي زوال و سيبقي الوطن آمنا و ان الحق والخير والعدل ينتصرون علي الباطل و الشر و الظلم و ستحيا مصر بابنائها المخلصين في أمن و استقرار حما الله مصر و شعبها العظيم.



