صفية العمري عن مشاركتها في الجزء السادس من ليالي الحلمية: تعبت نفسيا وندمت.. فيديو

كشفت الفنانة صفية العمري ، كواليس مشاركتها في الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية .
وقالت صفية العمري في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": " زعلت وندمت بمشاركتي في الجزء السادس من ليالي الحلمية".
وأضافت صفية العمري:" لم أقرأ سيناريو الجزء السادس من ليالي الحلمية"، مضيفة: "اتورطت في الجزء السادس وتعبت نفسيا وجالي احتباس في الصوت".
برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.
يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.