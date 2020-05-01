صفية العمري عن مشاركتها في الجزء السادس من ليالي الحلمية: تعبت نفسيا وندمت.. فيديو

كشفت الفنانة صفية العمري ، كواليس مشاركتها في الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية .





وقالت صفية العمري في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": " زعلت وندمت بمشاركتي في الجزء السادس من ليالي الحلمية".





وأضافت صفية العمري:" لم أقرأ سيناريو الجزء السادس من ليالي الحلمية"، مضيفة: " اتورطت في الجزء السادس وتعبت نفسيا وجالي احتباس في الصوت".





برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.