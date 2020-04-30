حادث بئر العبد الإرهابي .. الأزهر ينعى شهداء الجيش .. الإفتاء: القوات المسلحة ستظل تكتب ملاحم البطولة في سبيل حماية الوطن.. ووزير الأوقاف: لدينا مليون منسي آخر على درب الفداء

استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

الأزهر ينعى شهداء القوات المسلحة البواسل في بئر العبد

الإفتاء:

القوات المسلحة ستظل تكتب ملاحم البطولة والفداء في سبيل حماية الوطن

وزير الأوقاف ناعيا شهداء حادث بئر العبد:

لدينا مليون منسي آخر على درب البطولة والفداء







أعلن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، عن إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر إنفجار عبوة ناسفة مساء الخميس 30 أبريل 2020، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد فى سيناء.

وأكدت "الرفاعى"، فى بيان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.





ونعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهداء قواتنا المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.





وأكد الأزهر الشريف أن هذه الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من أدنى معاني الإنسانية، وعدم مراعاتهم لحرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل، كما يعرب الأزهر عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.





وتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.









قالت دار الإفتاء، إن القوات المسلحة ستظل تكتب ملاحم البطولة والفداء في سبيل حماية الوطن من العدوان الخارجي والإرهاب الداخلي، ومع كل شهيد نودعه فيه مليون شهيد جديد.





وأضافت الدار عبر فيسبوك: شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار، دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين الخائنين.





وأكملت: ننعى بقلب راض مطمئن بالله شهداء الوطن ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين حيث إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود اللهم احفظ مصر وأهلها





أدان الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية، بشدة العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات الغدر والخيانة اليوم الخميس والتى استهدفت مدرعة للجيش بمدينة بئر العبد بشمال سيناء ، ما أدى إلى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود - حسبما أفاد بيان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى.





وشدد المفتى فى بيانه ،اليوم الخميس ، على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الاجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالى مصر.





فيما أدان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء ، وينعى شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه ، سائلًا الله (عز وجل) لهم جميعا واسع الرحمة والمغفرة .

وأكد الوزير أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب الوقت ، كما دعا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب ، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه و غلِّ يد مموليه ومحاسبتهم على دعمهم للإرهاب ، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء ، مؤكدا أن يد الخسة والغدر لن تنال من عزيمة أبطال قواتنا المسلحة الشرفاء ، وأن هناك مليون منسي آخر على درب البطولة والفداء .





وتابع جمعة : جيل العاشر من رمضان قد عاد لدحر الإرهاب ، ودعم هؤلاء الأبطال والوقوف خلفهم بكل قوة واجب الوقت دينيََّا و وطنيََّا .







