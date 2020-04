الله يرحمكم يا سندنا.. محمد عبد العزيز ينعى شهداء القوات المسلحة

View this post on Instagram

إنا لله وإنا إليه راجعون، نفس الحقيقه المؤلمه اللى شفناها بعينا فى الحلقه الاولى من مسلسل الاختيار، الله يرحم كل جندى و كل ضابط، الله يرحمكم يا اخواتنا و اهالينا، يا سندنا و حمايتنا، اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فى الجنه ان شاء الله، ربنا يصبر اهلكم و يصبرنا جميعًا، ربنا ينتقم من كل خاين خسيس... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل شهدائنا و لكل من رحلوا عنا)