الله يرحمكم يا سندنا.. محمد عبد العزيز ينعى شهداء القوات المسلحة

نعى الفنان، محمد محمود عبد العزيز، شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.





وكتب عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، نفس الحقيقة المؤلمة اللى شفناها بعينا فى الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار، الله يرحم كل جندى و كل ضابط، الله يرحمكم يا اخواتنا و اهالينا، يا سندنا و حمايتنا، اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فى الجنه ان شاء الله، ربنا يصبر اهلكم و يصبرنا جميعًا، ربنا ينتقم من كل خاين خسيس.(اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل شهدائنا ولكل من رحلوا عنا)".





يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت مساء اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.







