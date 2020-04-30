AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الله يرحمكم يا سندنا.. محمد عبد العزيز ينعى شهداء القوات المسلحة

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:59 م
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز
Advertisements
محمد بدران
نعى الفنان، محمد محمود عبد العزيز، شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة  بأحد المركبات المدرعة. 

وكتب عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، نفس الحقيقة المؤلمة اللى شفناها بعينا فى الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار، الله يرحم كل جندى و كل ضابط، الله يرحمكم يا اخواتنا و اهالينا، يا سندنا و حمايتنا، اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فى الجنه ان شاء الله، ربنا يصبر اهلكم و يصبرنا جميعًا، ربنا ينتقم من كل خاين خسيس.(اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل شهدائنا ولكل من رحلوا عنا)". 

يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت مساء اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 


وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.
View this post on Instagram

إنا لله وإنا إليه راجعون، نفس الحقيقه المؤلمه اللى شفناها بعينا فى الحلقه الاولى من مسلسل الاختيار، الله يرحم كل جندى و كل ضابط، الله يرحمكم يا اخواتنا و اهالينا، يا سندنا و حمايتنا، اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فى الجنه ان شاء الله، ربنا يصبر اهلكم و يصبرنا جميعًا، ربنا ينتقم من كل خاين خسيس... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل شهدائنا و لكل من رحلوا عنا)

A post shared by محمد محمود عبدالعزيز (@mohamedmahmoudabdelaziz_) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاولات خسيسة..الزراعيين تنعي شهداء القوات المسلحة في بئر العبد

هكذا نعي أمير كرارة شهداء بئر العبد

وائل رياض ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

شيكابالا يعنى شهداء بئر العبد

وليد سليمان ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

رحم الله شهداء الوطن.. يوسف الشريف ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية

شاهد.. سيارة نقل تطيح بكوبري مشاة بلبيس والعناية الإلهية تنقذ المارة

كلاب الإخوان يمتلكون التوكيل الرسمى للغباوة.. تامر أمين ينفعل على الهواء.. فيديو

يبدأ حجزها الأحد.. شروط وأسعار شقق دار مصر بـ5 مدن جديدة

مسلسل الاختيار كلاكيت تاني مرة في بئر العبد.. شهداء رمضان يلحقون ب«المنسي».. وأهل الضلال يلفظون أنفاسهم الأخيرة

الجنيه يتحدى كورونا.. سعر صرف الدولار ينخفض 28 قرشا خلال العام الجاري

AdvertisementS

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

حقيقة فتح المساجد غدا لأداء صلاة الجمعة .. ماذا قالت وزارة الأوقاف

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

الشعب متوحد خلف قيادته وقواته المسلحة.. البرلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

الصحة: تسجيل 269 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و12 وفاة

الجنيه يتحدى كورونا.. سعر صرف الدولار ينخفض 28 قرشا خلال العام الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك عندنا.. فول بالهوت دوج وأصابع البيض بالجبنة ولبن رايب

بعد حلقتها مع رامز مجنون رسمي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بالأحمر الناري

محمد علي أسطورة لا تنتهي.. قصة شبيه الملاكم الشهير المصاب بالسكري