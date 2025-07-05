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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية المحلية: تنفيذ 215 ألف مشروع منذ 2015 بتمويل 33 مليار جنيه

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "مشروعك" شهدت إقبالًا متزايدًا من الشباب منذ انطلاقها في عام 2015، حيث تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف المحافظات، بإجمالي تمويلات تجاوز 33 مليار جنيه، ما أسهم في توفير نحو 1.437 مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة.

 وأوضح أن المبادرة، التي تنفذ بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية، تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة في المجتمع المحلي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز ، أن محافظات الصعيد تصدرت مشهد التمويلات خلال شهر مايو الماضي، حيث جاءت محافظة سوهاج في المقدمة بـ121 مشروعًا تم تمويلها بنحو 55 مليون جنيه، تلتها أسيوط بـ118 مشروعًا بقيمة 54.6 مليون جنيه، ثم بني سويف وأسوان.

 كما لفت إلى أن محافظات الدلتا شهدت نشاطًا ملحوظًا، وتصدرتها الدقهلية بـ118 مشروعًا تم تمويلها بـ18 مليون جنيه.

 وأشار إلى أن توزيع المشروعات يتم وفقًا لاحتياجات كل منطقة، من خلال دراسات ميدانية تحدد الطلب على السلع والخدمات في القرى والمراكز المختلفة.

وأكد الدكتور خالد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة، حيث بلغت نسبة مشاركة السيدات في مشروعات "مشروعك" نحو 56%، وتصل إلى 100% في بعض مشروعات صندوق التنمية المحلية في محافظات مثل الغربية. 

وأوضح أن الدولة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والبنوك لزيادة حجم التمويل والتكامل في تنفيذ المشروعات، مشددًا على أن قصص النجاح في المبادرة تمثل نماذج ملهمة يجب تعميمها بين شباب الجامعات ورواد الأعمال الجدد.

مشروعك محافظة سوهاج التنمية المحلية

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