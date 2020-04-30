بعد حسم البطل.. ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية الموسم دون الاستئناف

أعلنت رابطة أندية الدوري الفرنسي، منح حامل اللقب باريس سان جيرمان لقب مسابقة الدوري لموسم 2019-20، وذلك بعد أن تم إلغاؤها بعد تفشي فيروس كورونا.





وبهذه البطولة الاستثنائية، سيحصل باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي للمرة التاسعة في مسيرته، كما اقترحت الرابطة أن يلعب الفريق البطل في دوري أبطال أوروبا برفقة مرسيليا ورين.





ويحتل فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدورى الفرنسي الملغب برصيد 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.





يذكر أن الدوري الفرنسي قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".





وجاء ترتيب الدوري الفرنسي كاملا عقب نهاية الموسم كالآتي:





1- باريس سان جيرمان



2- مارسيليا



3- رين



4- ليل



5- نيس



6- رين 7



7- ليون



8- مونبلييه



9- موناكو



10- ستراسبورج



11- أنجيه



12- بوردو



13- نانت



14- بريست



15- ميتز



16- ديجون



17- سانت إتيان



18- نيم



19- أميان



20- تولوز







