إلغاء الدوري الفرنسي مفتاح نيمار للعودة إلى برشلونة

يرتبط النجم البرازيلي نيمار، بإمكانية مغادرة صفوف فريقه، باريس سان جيرمان الفرنسي، والعودة لناديه السابق برشلونة ، فى الفترة الحالية حال عودة الدوري الإسباني ، وإعلان إلغاء الدوري الفرنسي .





وكان نيمار غادر صفوف البارسا في صيف 2017 وانتقل لباريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.





النجم البرازيلي، الذي يعد الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، كان من المفترض أن يحول النادي إلى قوة أوروبية ويثبت نفسه كأفضل لاعب.





وقيل أنه بالإضافة إلى الأجر الفلكي الذي يحصل عليه في باريس، أراد نيمار أيضًا الهروب من ظل تواجد ليونيل ميسي في برشلونة، وتحدي صديقه من أجل الكرة الذهبية، ولكن بدلًا من قيادة باريس سان جيرمان إلى مجد دوري أبطال أوروبا وتتويجه كأفضل لاعب في العالم، قضى نيمار معظم وقته في فرنسا على طاولة العلاج، بعد تكرار إصاباته، متلهفًا للعودة إلى ملعب كامب نو.





وتشير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن برشلونة يواجه مشاكل مالية، خاصة مع تعليق كرة القدم في إسبانيا وسط جائحة فيروس كورونا، لكنهم قد يشعرون أن إلغاء موسم الدوري الفرنسي، الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء، يوفر لهم فرصة مثالية لإغراء باريس سان جيرمان لبيع نيمار.





نيمار، يحصل على 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ورفض زملاؤه في الفريق تخفيض الأجور، وتعثرت المحادثات بشأن التسوية، مما يضع باريس سان جيرمان في وضع صعب.





ومازال أمامهم دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، ولكن مع حظر المباريات في فرنسا حتى سبتمبر على الأقل، ومستقبل المنافسة لا يزال غير مؤكد، لا أحد يعرف ما سيحدث بعد، لكن تشير الصحيفة إلى أنه قد يتضح أن نيمار قد لعب بالفعل مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان.





وأتمت الصحيفة موضحة أن انتقال نيمار إلى برشلونة سيفيد باريس سان جيرمان ماليًا، كما أنه سيكون حلمًا للبرازيلي، الذي يرغب في العودة لناديه السابق.