ريال مدريد يحسم مستقبل المعارين

يسعى نادي ريال مدريد الصيف القادم، إلى حسم مستقبل نجومه المعارين، بين عودة بعضهم، واستمرار آخرين في إعارتهم، بحسب تقرير صحفي إسباني.
تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن النادي الملكي ينوي مواصلة مغامرته بشأن اعتماد سياسة ضم اللاعبين الشباب للفريق الأول، من أجل بناء فريق قوي، قادر على الوصول إلى منصات التتويج، وحصد البطولات، في المستقبل.
وكشفت صحيفة ABC الإسبانية، اليوم الخميس، أن نادي العاصمة الإسبانية مدريد، حسم بالفعل ملف نجومه المعارين، وعددهم خمسة.
الصحيفة أوضحت أن إدارة النادي قررت استعادة الثلاثي الشاب، مارتن أوديجارد من ريال سوسيداد، والحارس الأوكراني أندري لونين الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، وأشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند.
بينما يواصل كل من داني سيبايوس، وسيرجيو ريجيلون، في إعارتهما بأرسنال، وإشبيلية، على الترتيب، رغم تقديمها مستويات رائعة طيلة منافسات الموسم الجاري.