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أخبار العالم

بسبب كورونا.. ترامب يعلن عزمه فرض رسوم على الصين

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن عزمه فرض رسوم على الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
 

وتساءل ترامب عن إهمال الصين في نشر فيروس كورونا قائلا: "كيف تمنع الصين الدخول والخروج من بعض المدن وتسمح بالدخول والخروج إلى أراضيها؟". 


وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إطلاعه على الأدلة التي تثبت أن فيروس كورونا المستجد مصدره معهد ووهان للفيروسات في الصين.
 

وقال ترامب في مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا: "اطلعت على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين". 


واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بالفشل في السيطرة على فيروس كورونا المستجد.
 

وقال ترامب في مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد: "إما أن الصين فشلت في احتواء الفيروس أو تركته ينتشر بشكل متعمد". 
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