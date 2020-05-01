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فن

بطولة جديدة.. آيتن عامر تنعى شهداء القوات المسلحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:14 ص
تحيا مصر
تحيا مصر
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محمد بدران
نعت الفنانة آيتن عامر شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة  بإحدى المركبات المدرعة. 


ونشرت آيتن صورة وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "‏كل يوم قصة بطولة جديدة لشهداء بيتكتب بدمهم تاريخ هيحكى عنه الاجيال الجايه.. - إنا لله وإنا إليه راجعون..رحم الله الشهداء #ابطال_بئر_العبد ".


يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 


وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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