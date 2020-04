بطولة جديدة.. آيتن عامر تنعى شهداء القوات المسلحة

View this post on Instagram

كل يوم قصه بطوله جديده لشهداء بيتكتب بدمهم تاريخ هيحكى عنه الاجيال الجايه .. - إن لله وإن إليه راجعون..رحم الله الشهداء #ابطال_بئر_العبد ⁦