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فن

من جديد.. أحمد العوضي ينشر صورة لمسلسل الاختيار

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:50 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد العوضي فى صورة من أحداث مسلسل الاختيار وهو يقوم بدور الإرهابى هشام عشماوى، الذى يعرض حاليا على قناة one.

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان  أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي. 

وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 

ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله. 

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