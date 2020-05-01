«عدالة ومساندة» تهنئ العمالة المصرية بعيدهم

هنّأ مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان، أستاذ القانون الجنائي، جموع العاملين في مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وأكد مجلس أمناء المؤسسة أن الاحتفال سنويًا بعيد العمال يذكر بجهودهم وأدَوراهم في النهوض بالاقتصاد القومي، ويلفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بحال العمالة المصرية التي هي سند وعصب التنمية الشاملة.

وقال بيان المؤسسة إن العامل المصري يعيش ظروفا صعبة واستثنائية في ظل ما يمر به العالم ومن داخله مصر من تحديات بسبب جائحة كورونا، ورغم ذلك أثبت العامل دومًا أنه على قدر المسئولية التي تحتّمها عليه مصرّيته وولاءه لبلده؛ وهو ما جسدته المشروعات العملاقة التي بنيت بأيادي المصريين.