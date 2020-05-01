حكاية فيديو لمحمد رمضان من مسلسل البرنس حذفه من إنستجرام بسبب الهجوم عليه

قبل شهرين أثار الفنان محمد رمضان الجدل بفيديو له نشرها من داخل غرفة العمليات معلق عليها :" الدكتور اللي صورني هيقفوه عن العمل" في اشارة منه الى ازمة الطيار اشرف ابو اليسر المعروفة إعلاميا بأزمة الطيار الموقوف.
ومن حدة الهجوم على محمد رمضان قام بحذف الفيديو و برر بعدها انه كان يسخر من قرار وقف الطيار بسبب السماح له بتصوير فيديو في قمرة القيادة بطائرة خاصة، وليس الهدف من الصورة التقليل من شأن " ابو اليسر".
وعن سبب التقاط هذا الفيديو ، كشفت احداث الحلقة السابعة من مسلسل البرنس التي عرضت امس الخميس، ان محمد رمضان التقط هذا الفيديو خلال كواليس تصوير مشهد خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لحادث مروع.
في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.