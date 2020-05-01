حكاية فيديو لمحمد رمضان من مسلسل البرنس حذفه من إنستجرام بسبب الهجوم عليه

قبل شهرين أثار الفنان محمد رمضان الجدل بفيديو له نشرها من داخل غرفة العمليات معلق عليها :" الدكتور اللي صورني هيقفوه عن العمل" في اشارة منه الى ازمة الطيار اشرف ابو اليسر المعروفة إعلاميا بأزمة الطيار الموقوف.





ومن حدة الهجوم على محمد رمضان قام بحذف الفيديو و برر بعدها انه كان يسخر من قرار وقف الطيار بسبب السماح له بتصوير فيديو في قمرة القيادة بطائرة خاصة، وليس الهدف من الصورة التقليل من شأن " ابو اليسر".





وعن سبب التقاط هذا الفيديو ، كشفت احداث الحلقة السابعة من مسلسل البرنس التي عرضت امس الخميس، ان محمد رمضان التقط هذا الفيديو خلال كواليس تصوير مشهد خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لحادث مروع.



