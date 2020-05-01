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محافظات

محافظ الوادي الجديد: رصد حالة إيجابية جديدة لكورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، عن رصد حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا بقرية الهنداو بمركز الداخلة ليصبح إجمالي الحالات المصابة والإيجابية للفيروس 20 حالة كلها في مركز الداخلة، وإجمالي عدد حالات الوفاة حالتان فقط.

كما وجه المحافظ  بالتنسيق بين مركز الداخلة وقسم الشرطة، لمتابعة التزام الأسر المعزولة بعدم الخروج من المنازل، وتحرير محاضر للمخالفين لقرار العزل، وعزلهم بالمستشفى لمدة ١٤ يوما، وذلك حفاظاََ على سلامتهم وسلامة كافة المواطنين.

أكد الزملوط، في بيان، استمرار أعمال التعقيم والتطهير اليومي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة الدورية من رؤساء القرى والمراكز لأماكن المخالطين بالتنسيق مع قسم الشرطة، وجرى تدعيم الوحدة المحلية لمركز الداخلة بموتور رش حديث لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل وخاصة بمناطق المصابين.

أشار المحافظ، إلى، أنه تم  وصول ٩ آلاف كمامة و٤ آلاف جوانتي إلى مركز الداخلة وجرى توزيعها مجانا على المخالطين وأسرهم وكذلك لدعم مستشفى الداخلة العام، مع طرح كمية للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ بيع الوحدة المحلية لمركز الداخلة، وعددها خمسة منافذ بأحياء مدينة موط ومنفذ بجوار مجلس المدينة ومنافذ الوحدات القروية بأسعار الكمامة 2.5 جنيه، الجوانتى واحد جنيه.

ونوه الي استقرار الحالة الصحية للمصابين الموجودين بمستشفيات الحجر خارج المحافظة(أبو تيج - اسنا - ملوي) ومتابعتهم بصفة مستمرة مع استمرار عمل محلات الحلويات والعصائر ومحلات مهن الخياطة والمكوجي حتى التاسعة مساءَ.

وأضاف المحافظ، منع انتقال سيارات الباعة الجائلين بين مدينة موط وقراها والعكس بالإضافة إلى، تيسير عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة ل ١٩١٧ مواطن على مستوى المحافظة من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

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