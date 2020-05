هنا شيحة تنعى شهداء القوات المسلحة

View this post on Instagram

ربنا يرحم شهداء الوطن ويصبر أهلهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون. ‏⁧‫#شهداء_بئر_العبد أنا بنضم لمبادرة زميلي وصديقي @asser_yassin #اسر_ياسين #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم وبدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن