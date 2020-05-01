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فن

هنا شيحة تنعى شهداء القوات المسلحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

 وعلقت على الصورة قائلة :#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ..حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء.
حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق..حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا #واحفظوا_كل_الوشوش.

يارب أرحم من أستوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأجمعنا بهم في جنتك. اللهم ارزقهم الفسحه و الضياء و آنسه بالقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع. اللهم اجعل الشهداء في جنتك آمنآ مطمئنآ، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء و الأرض يا رب العالمين.

الجدير بالذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد اعلن  أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره 
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ربنا يرحم شهداء الوطن ويصبر أهلهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون. ‏⁧‫#شهداء_بئر_العبد أنا بنضم لمبادرة زميلي وصديقي @asser_yassin #اسر_ياسين #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم وبدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن

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