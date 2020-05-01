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أخبار العالم

الجيش اليمني: إحباط هجمات للحوثيين شرق محافظة الجوف

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر بمليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش تمكنت الخميس، من إفشال محاولات هجومية للحوثيين في منطقة الجدافر، وبالقرب من معسكر اللبنات، شرق مدينة الحزم".

وأكدت "تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال المواجهات".

وجدد الجيش اليمني "التزامه بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

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