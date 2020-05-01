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فن

فيفى عبده تنعى شهداء بئر العبد بكلمات مؤثرة

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:10 ص
فيفى عبده
فيفى عبده
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة فيفى عبده تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تنعى فيه شهداء بئر العبد. 

وقالت فيفى عبده :"انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحم شهداء مصر الابرار و اسكنهم فسيح جناتك.

الجدير بالذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد اعلن  أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 

وأكدت الرفاعى، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 
 
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