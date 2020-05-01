مصر تبدأ حقن مصابي فيروس كورونا ببلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة.. وإسرائيل تقصف أهداف للجيش السوري في القنيطرة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 269 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

طائرات الاحتلال تقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة

قتلى من داعش في غارات للتحالف الدولي بالعراق

وفيات كورونا تتجاوز 230 ألفًا حول العالم

السعودية.. ارتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا

جونسون: تجاوزنا ذروة كورونا وخطة لإعادة تشغيل الاقتصاد جزئيا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الراي" أن وزيرة الصحة المصرية أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ببلازما المتعافين من الفيروس، في إطار التجارب المصرية لعلاج حالات فيروس كورنا الحرجة، مضيفة أن مصر "لديها الخبرة الكافية" في نقل البلازما، مشيرة إلى أن مصر "تسعى جاهدة بشتي السبل من خلال البحث العلمي، لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد".





وقالت "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، في أحدث حصيلة للوباء.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "الوطن" أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من الجولان المحتل على أهداف في جنوب سوريا، مشيرةً إلى الهجوم لم يسبب سوى أضرار مادية.





وقالت "الجريدة" إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، أعلن أنه قتل مالا يقل عن خمسة من أفراد التنظيم المتطرف في غارات جوية نفذها على مخابئ لداعش في جبال حمرين في العراق.





وذكرت "القبس" أن وزارة الصحة السعودية سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ المعدل اليومي في إحصائية الخميس 1351 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 22753 شخصا، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين.





وأشارت "الأنباء" إلى أن السلطات السودانية، أعلنت تشديد إجراءات الحظر الشامل في العاصمة الخرطوم، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يشمل التشديد عقوبات بالغرامات ومصادرة السيارات، إلى جانب عقوبات حبسية.





دوليًا، نقلت "الوطن" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن حكومته ستنشر الاسبوع المقبل خطة متكاملة عن كيفية ومراحل الخروج من الحظر واعادة تشغيل الاقتصاد والمدارس وغيرها تدريجيا ووفق جدول زمني دقيق مضيفا ان الخطة تعتمد على الخبرة العلمية من اجل اعادة جزء من الحياة لطبيعتها مع ضمان عدم انتشار العدوى مرة اخرى.





وأشارت "الراي" إلى أن الوفيات العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 230 ألفًا الخميس، حيث تم تسجيل ما مجموعه 230 ألفًا و309 وفيات من أصل ثلاثة ملايين و218415 إصابة. وأوروبا هي القارة الأكثر تضررًا حيث سجلت 137714 وفاة، في حين سجلت الولايات المتحدة كدولة بمفردها أعلى حصيلة وفيات بلغت 61717 وفاة.



