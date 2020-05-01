الفنانة أمينة خليل تنعي شهداء القوات المسلحة

نشرت الفنانة الشابة أمينة خليل تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات و التغريدات " تويتر "





و جاءت التغريدة كالاتي : _





البقاء لله في شهدائنا وربنا يحمي ولادنا ورجالتنا اللي واقفين بيحمونا وبيضحوا بحياتهم عشان وعشان البلد تفضل بخير









الجدير بالذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قد أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره







