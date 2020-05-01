صناعة التبغ فى جنوب أفريقيا تحارب حظر السجائر

تستعد صناعة التبغ فى جنوب افريقيا لاتخاذ إجراء قانونى ردا على قرار الحكومة بالإبقاء على حظر مبيعات السجائر مع تخفيف إجراءات الإغلاق المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.





وكانت الحكومة قد أعلنت الأربعاء الماضي أن ألفي شخص وقعوا التماسا يطالب السلطات برفع الحظر على إنتاج التبغ.





وقال اتحاد تجارة التبغ الحرة المستقل الذى يخطط لتحدي قرار الحكومة إن أكثر من 270 ألفا من مواطني جنوب أفريقيا وقعوا التماسا يعارض منع التبغ.





ويقول المدخنون إنه تم تطبيق الحظر دون إنذار مسبق مع بدء تطبيق الإغلاق منتصف ليل 26 مارس الماضى، واصفين الخطوة بأنها غير عادلة.





ووفقا للالتماس، فإن عملية انسحاب النيكوتين من الجسم قد يكون له آثار سلبية جانبية مثل الإحباط والتوتر والقلق، كما ترى نظرية أن رفع الحظر سيحفز الاقتصاد ويولد أموالا للدولة عبر الضريبة على مبيعات السجائر.



