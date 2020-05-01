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محافظات

أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
خرج أهالى ديمشلت بمحافظة الدقهلية لاستقبال جثمان شهيد الواجب عبد الحميد صبح الامام ٢٢ عاما وسط بكاء وعويل على فراق الشهيد.

وخرج أبناء القرية حاملين صور الشهيد ولافتات تندد بالإرهاب ومموليه مرددين هتافات ضد الإرهابيين واعوانهم وساد الحزن والوجوم قرية ديمشلت واتشحت بالسواد فور وصول نبأ استشهاد ملازم أول عبدالحميد أمام احد ابناء القوات المسلحة في انفجار عبوة ناسفة غرب قرية تفاحة في مدينة بئر العبد .

يذكر أن الشهيدمن قوة الدفعة 48 معهد فني 113 حربية، كما استشهد معه ١٠ آخرين من زملائه اثر تعرضهم لعمل إرهابى الخسيس . 
أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور
أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور
أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور
أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور
أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور
أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور
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أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور

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