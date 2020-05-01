أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور



يذكر أن الشهيدمن قوة الدفعة 48 معهد فني 113 حربية، كما استشهد معه ١٠ آخرين من زملائه اثر تعرضهم لعمل إرهابى الخسيس .

وخرج أبناء القرية حاملين صور الشهيد ولافتات تندد بالإرهاب ومموليه مرددين هتافات ضد الإرهابيين واعوانهم وساد الحزن والوجوم قرية ديمشلت واتشحت بالسواد فور وصول نبأ استشهاد ملازم أول عبدالحميد أمام احد ابناء القوات المسلحة في انفجار عبوة ناسفة غرب قرية تفاحة في مدينة بئر العبد .