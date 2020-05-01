خطيبة أحد شهداء حادث بئر العبد الإرهابي تتفاجأ باستشهاده عبر الفيسبوك

في غضون الساعات القليلة الماضية تلقى جموع المصريين خبرا صادما ومؤلما عن استشهاد وإصابة ١٠ ضباط وجنود من قوات الجيش المصري الباسل في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، وفي مشهد أكثر مأسوية تلقت خطيبة الضابط الشهيد عبد الحميد أمام خبر استشهاد خطيبها عبر الفيس بوك.





وقالت في صدمة مدوية على تعليقها على خبر استشهاده المنشور عبر الفيس بوك" الخبر ده إشاعة ولا حقيقة حد يرد بسرعة على انا خطيبته".





ومن خلال التصفح عبر صفحة الضابط الشهيد تبين أنه تمنى الشهادة عبر منشوراته، لينالها في أيام رمضان ويعظم الله شأنه وشأن الشهداء الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع اليوم .





وتحولت صفحة الشهيد إلى صفحة نعي على روحه العطرة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، مترحمين عليه مشدين ببطولته في مواجهة الإرهاب في سيناء والتضحية بروحه في سبيل حمايتها من أيادي الخسة والإرهاب.