برسالة مؤثرة .. محمد صلاح ينعى شهداء حادث بئر العبد

قدم مُحترفنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، التعازي في شهداء الوطن من الجيش، الذين رحلوا عن عالمنا، مساء أمس الخميس، في كمين بـ شمال سيناء.





وكان المُتحدث العسكري، قد أعلن مساء الخميس، عن استشهاد 10 جنود وضابط جيش وإصابة ثلاثة آخرين، بعد تفجر عبوة ناسفة في كمين كمين غرب التفاحة في بئر العبد بشمال سيناء، بعملية إرهابية.





وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".



