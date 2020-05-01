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رياضة

برسالة مؤثرة .. محمد صلاح ينعى شهداء حادث بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:32 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
قدم مُحترفنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، التعازي في شهداء الوطن من الجيش، الذين رحلوا عن عالمنا، مساء أمس الخميس، في كمين بـ شمال سيناء.

وكان المُتحدث العسكري، قد أعلن مساء الخميس، عن استشهاد 10 جنود وضابط جيش وإصابة ثلاثة آخرين، بعد تفجر عبوة ناسفة في كمين كمين غرب التفاحة في بئر العبد بشمال سيناء، بعملية إرهابية.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وسبق صلاح العديد من النجوم وعلى رأسهم بعض اللاعبين السابقين، مثل محمد أبو تريكة، وعصام الحضري، بالإضافة إلى محمود عبد الرزاق شيكابالا.
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