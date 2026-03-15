السفير فائد مصطفى يندد بوقف نشاطات منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة

استقبل السفير فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأحد، وفداً من منظمة أطباء بلا حدود برئاسة ريم مغيث الممثل الإقليمي للمنظمة، وأندرلو فيبريزو مدير مكتب القاهرة، ونادين لطفي.

تم خلال اللفاء التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك والمثمر، والتواصل بين الجامعة العربية ومنظمة أطباء بلا حدود بكافة الأمور المتعلقة بالأوضاع الصحة والإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار فائد مصطفى إلى خطورة قرار سلطات الاحتلال بوقف نشاطات منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة وكافة المنظمات الدولية الأخرى، ومنعهم من ممارسة أعمالهم، وما يسببه من آثار كارثية على العمل الإنساني الدولي.

ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من الرعاية الطبية العاجلة على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع أي حظر يستهدف المنظمات الإنسانية والإغاثية والطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن إلغاء تسجيل منظمة أطباء بلا حدود والمنظمات الدولية المختلفة من قبل السلطات الإسرائيلية سيمنعها فعلياً من العمل في غزة، مما يعني قطع المساعدة الطبية المنقذة للحياة عن مئات الآلاف من الناس.

وشدد على أن المنظمات الدولية تدير وتدعم غالبية المستشفيات الميدانية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة، والاستجابة لحالات الإيواء الطارئة، وخدمات المياه والصرف الصحي، ومراكز استقرار التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأكد في الختام أن وقف عمل المنظمة الأممية يعني أنه سيكون من المستحيل تلبية جميع الاحتياجات العاجلة بالحجم المطلوب ما يفاقم من الازمة الصحية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.