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فن

هو ده الاختيار .. تغريدة لـ آسر ياسين عن حادث بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:26 ص
أسر ياسين
أسر ياسين
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شروق ابراهيم
نعى الفنان آسر ياسين شهداء حادث بئر العبد الارهابي الذي وقع مساء اليوم قبل ساعات من افطار رمضان. 

وغرد آسر ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا يصبر أهالي شهداء الوطن وضحايا الإرهاب الغادر".

واضاف :"هو ده #الاختيار فعلًا،جنود يدافعون عن وطنهم ويضحوا بدمائهم علشانه وخونة يقتلوهم في شهر الصيام والرحمة". 

وكان أسر ياسين شارك كـ ضيف شرف في مسلسل الاختيار الذي يقدم قصة استشهاد الشهيد احمد منسى، وخيانة الوطن للارهابي هشام عشماوي.

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