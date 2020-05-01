حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

نفي المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل من أنباء بشأن إصدار قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءًا من 16 مايو القادم.





وقد قام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بعودة حركة الطيران بدءًا من 16 مايو القادم، مُوضحةً أن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.









وفي نفس السياق، فقد تم تسيير نحو 39 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، كما يتم التنسيق بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر وتسهيل مهمة عودتهم، وذلك في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.