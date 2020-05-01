جريئة وعلى الموضة .. شاهد أبرز إطلالات مريم حسن فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم 1 مايو الفنانة اللبنانية مريم حسن بعيد ميلادها ال 32، حيث تعد من النجمات اللاتى تخطف الأنظار بمجرد ظهورها فىى المهرجانات أو المناسبات المختلفة.
وتتميز مريم حسن بذوق رفيع فى اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات الكاجوال والعصرية و الفساتين التى تكشف عن رشاقتها و قوامها المثالي.
ولا تميل مريم حسن إلى ارتداء الأزياء و الملابس الكلاسيك و الفورمال، فهى تفضل الإطلالات العصرية الجريئة التى تمنحها إطلالة أنثوية جذابة، وبالأخص عند ظهورها بفساتين السهرة.
كما تحرص مريم حسن على تنسيق قطع الإكسسوارات البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، و تقوم أيضا بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة الغير مبالغ فيها وصيحات المكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد أحيانا عن صيحات الماكياج الصاخب.