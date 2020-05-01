الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بـ بئر العبد.. وتتضامن مع مصر ضد الإرهاب

أدانت الإمارات الهجوم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة في مدينة بئر العبد بشمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت وزارة الخارجية، أن البلاد تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.





وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.





كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



