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أخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بـ بئر العبد.. وتتضامن مع مصر ضد الإرهاب

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:04 م
الإمارات تدين الهجوم
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي ببئر العبد
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شيماء مصطفى
أدانت الإمارات الهجوم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة في مدينة بئر العبد بشمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت وزارة الخارجية، أن البلاد تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت أمس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨  جنود.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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