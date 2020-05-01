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سيارات

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:30 م
اسعار باسات 2020
اسعار باسات 2020 في مصر
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اشرف عطية
قرر وكيل سيارات فولكس فاجن في مصرالاعلان عن طرح موديل 2020 من سيارته فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 في السوق المصري بالرغم من المخاوف الموجودة في السوق المصري بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء لخوفهم من الاصابة بفيروس كورونا .


فولكس فاجن باسات 2020 تنطلق رسميًا في بشكلها الجديد

تأتي السيارة  باسات volkswagen passat 2020 بمواصفات قياسية من فولكس فاجن فهي متاحة بمحرك سعة 1400 سي سي يعمل بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن\متر ويتصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات.



الجدير بالذكر ان الشركة تستعد لتقديم نسخة أخري من السيارة  باسات volkswagen passat 2020 من المقرر طرحها في مايو
المقبل وهي النسخة الأعلي من السيارة ، حيث ستقدم باسات الجديدة في مصر بمحرك 1400 سي سي تيربو بقوة اجمالية تصل الي 150 حصان وهو نفس المحرك الموجود في طرازات أخري من فولكس فاجن, ويعتبر أقوي من المحرك السابق .

صدى البلد: بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر فولكس فاجن باسات ...
اسعار باسات 2020 في مصر  

اما عن اسعار باسات 2020 في مصر فتأتي بسعر يبدأ من 475.000 جنيه حتي 575.000 جنيه حسب الاسعار المعلنة في موقع شهير لبيع السيارات في مصر .
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رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

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