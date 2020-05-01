رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

تأتي السيارة باسات volkswagen passat 2020 بمواصفات قياسية من فولكس فاجن فهي متاحة بمحرك سعة 1400 سي سي يعمل بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن\متر ويتصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات.













الجدير بالذكر ان الشركة تستعد لتقديم نسخة أخري من السيارة باسات volkswagen passat 2020 من المقرر طرحها في مايو

المقبل وهي النسخة الأعلي من السيارة ، حيث ستقدم باسات الجديدة في مصر بمحرك 1400 سي سي تيربو بقوة اجمالية تصل الي 150 حصان وهو نفس المحرك الموجود في طرازات أخري من فولكس فاجن, ويعتبر أقوي من المحرك السابق .



