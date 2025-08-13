قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
12 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن 12 شهيدا سقطوا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 5 من طالبي المساعدات.

في سياق متصل أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مجددًا أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، قائلًا إن على إسرائيل الاضطلاع بمسؤوليتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر الجانب الفلسطيني من المعبر الذي قامت باحتلاله والسيطرة عليه. 


جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الخارجية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر مساء أمس “الثلاثاء”، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة الخارجية مع ممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية لاستعراض محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية والدولية.

واستهل الوزير عبد العاطي حديثه باستعراض المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية خلال هذه المرحلة غير المسبوقة، والتي تستند إلى دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه المبادئ والمفاهيم تستهدف دعم الأمن والسلام، وبناء الشراكات وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشهد اللقاء نقاشًا مطولًا بشأن الأزمات الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك التطورات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، فضلا عن الأمن المائي المصري، والعلاقات المصرية-الإفريقية. 

وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على رفض مصر القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم التجويع كسلاح، وأشار إلى أهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحّة.

القاهرة الإخبارية غزة المساعدات

