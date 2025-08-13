قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

أنس الشريف شهيد الكلمة.. وقائمة شهداء الصحافة في غزة تزداد| بالتواريخ

قائمة شهداء الصحافة في غزة تزداد
قائمة شهداء الصحافة في غزة تزداد
ياسمين القصاص

من قلب الميدان، ومن بين أزيز الرصاص والقصف المتواصل على غزة، وقف الصحفيون والمراسلون في وجه العاصفة، يحملون الكاميرا والميكروفون بدلا من السلاح، وينقلون بصوتهم وصورتهم أنين الضحايا، وصور المجازر، والتجويع، والقتل، والتعذيب.

قائمة شهداء الصحافة بحرب غزة

لم تكن أمامهم سوى غاية واحدة، الدفاع عن وطنهم، وقضيتهم، وكشف جرائم الاحتلال للرأي العام العالمي، لكن رصاصات الغدر لم تميز بين مقاتل أو ناقل للحقيقة، وسرعان ما طالت وجوها إعلامية لا تنسى، وملامح رسخت في ذاكرة كل من تابع تغطياتهم منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"،  قائمة شهداء الصحافة الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع.

وسقطوا واحدا تلو الآخر، بينما كانوا على الجبهة الإعلامية الأولى، يعرضون أنفسهم لأبشع الانتهاكات، ليكونوا صوت من لا صوت له.

ومع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية، تجددت الاغتيالات لتطال الصحفيين من جديد، حيث استُشهد الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع نتيجة قصف استهدف خيمتهما قرب المجمع، ليلحقا بركب طويل من شهداء الصحافة والإعلام في غزة، الذين ارتقوا خلال الحرب الدامية.

وسوف نرصد لكم قائمة شهداء الصحافة في غزة منذ أكتوبر 2023، (بحسب ما نشره الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين)، والتي جاءت كالتالي: 

الاسمتاريخ الاستشهاد
عبد الوهاب عوني أبو عون2024-03-30
محمد السيد أبو سخيل2024-03-15
محمد رشاد رشدي الريفي2024-03-15
عبدالرحمن علي صايمة2024-03-05
محمد خضر أحمد سلامة 
إبراهيم محمد علي محاميد2024-02-24
نبيل خليل2024-02-23
محمد تشرين صبحي ياغي2024-02-15
مصعب محمد أبو زايد2024-02-15
محمد رسلان رشاد شنيورة2024-02-15
زيد محمد زايد أبو زايد2024-02-12
أنغام أحمد عدوان2024-02-12
آلاء حسن الهمص2024-02-11
ياسر ممدوح يوسف الفاضي2024-02-07
نافز محارب محمود حمدان2024-02-06
رزق محمد غازي الغرابلي 
محمد عبد الفتاح عطاالله2024-01-29
عصام حيدر اللولو2024-01-28
إياد أحمد الرواغ2024-01-27
كرم أحمد عطا أبو عجيرم2024-01-22
وائل رجب أبو فنونة2024-01-18
يزن عماد الزويدي2024-01-14
محمد جمال الثلاثيني2024-01-11
أحمد نعيم بدير2024-01-10
فؤاد أحمد أبو خماش2024-01-10
شريف نافذ عكاشة2024-01-10
هبة فؤاد العبادلة2024-01-09
عبد الله إياد بريص2024-01-08
حمزة وائل الدحدوح2024-01-07
مصطفى سعيد ثريا2024-01-07
أكرم الشافعي2024-01-05
نرمين نصر حبوش2023-12-30
جبر محمود أبو هدروس2023-12-29
محمد أحمد خير الدين2023-12-28
أحمد ماهر خير الدين2023-12-28
محمد يونس الزيتونة2023-12-24
محمد عبد الخالق العف2023-12-24
محمد نصر أبو هويدي2023-12-23
أحمد جمال المدهون2023-12-23
محمد رمضان الصعيدي خليفة2023-12-22
فلسطين الاحتلال شهداء الصحفيين صحفيين غزة أنس الشريف شهيد الكلمة

