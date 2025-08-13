أنس الشريف شهيد الكلمة.. وقائمة شهداء الصحافة في غزة تزداد| بالتواريخ

من قلب الميدان، ومن بين أزيز الرصاص والقصف المتواصل على غزة، وقف الصحفيون والمراسلون في وجه العاصفة، يحملون الكاميرا والميكروفون بدلا من السلاح، وينقلون بصوتهم وصورتهم أنين الضحايا، وصور المجازر، والتجويع، والقتل، والتعذيب.
قائمة شهداء الصحافة بحرب غزة
لم تكن أمامهم سوى غاية واحدة، الدفاع عن وطنهم، وقضيتهم، وكشف جرائم الاحتلال للرأي العام العالمي، لكن رصاصات الغدر لم تميز بين مقاتل أو ناقل للحقيقة، وسرعان ما طالت وجوها إعلامية لا تنسى، وملامح رسخت في ذاكرة كل من تابع تغطياتهم منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، قائمة شهداء الصحافة الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع.
وسقطوا واحدا تلو الآخر، بينما كانوا على الجبهة الإعلامية الأولى، يعرضون أنفسهم لأبشع الانتهاكات، ليكونوا صوت من لا صوت له.
ومع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية، تجددت الاغتيالات لتطال الصحفيين من جديد، حيث استُشهد الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع نتيجة قصف استهدف خيمتهما قرب المجمع، ليلحقا بركب طويل من شهداء الصحافة والإعلام في غزة، الذين ارتقوا خلال الحرب الدامية.
وسوف نرصد لكم قائمة شهداء الصحافة في غزة منذ أكتوبر 2023، (بحسب ما نشره الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين)، والتي جاءت كالتالي:
|الاسم
|تاريخ الاستشهاد
|عبد الوهاب عوني أبو عون
|2024-03-30
|محمد السيد أبو سخيل
|2024-03-15
|محمد رشاد رشدي الريفي
|2024-03-15
|عبدالرحمن علي صايمة
|2024-03-05
|محمد خضر أحمد سلامة
|إبراهيم محمد علي محاميد
|2024-02-24
|نبيل خليل
|2024-02-23
|محمد تشرين صبحي ياغي
|2024-02-15
|مصعب محمد أبو زايد
|2024-02-15
|محمد رسلان رشاد شنيورة
|2024-02-15
|زيد محمد زايد أبو زايد
|2024-02-12
|أنغام أحمد عدوان
|2024-02-12
|آلاء حسن الهمص
|2024-02-11
|ياسر ممدوح يوسف الفاضي
|2024-02-07
|نافز محارب محمود حمدان
|2024-02-06
|رزق محمد غازي الغرابلي
|محمد عبد الفتاح عطاالله
|2024-01-29
|عصام حيدر اللولو
|2024-01-28
|إياد أحمد الرواغ
|2024-01-27
|كرم أحمد عطا أبو عجيرم
|2024-01-22
|وائل رجب أبو فنونة
|2024-01-18
|يزن عماد الزويدي
|2024-01-14
|محمد جمال الثلاثيني
|2024-01-11
|أحمد نعيم بدير
|2024-01-10
|فؤاد أحمد أبو خماش
|2024-01-10
|شريف نافذ عكاشة
|2024-01-10
|هبة فؤاد العبادلة
|2024-01-09
|عبد الله إياد بريص
|2024-01-08
|حمزة وائل الدحدوح
|2024-01-07
|مصطفى سعيد ثريا
|2024-01-07
|أكرم الشافعي
|2024-01-05
|نرمين نصر حبوش
|2023-12-30
|جبر محمود أبو هدروس
|2023-12-29
|محمد أحمد خير الدين
|2023-12-28
|أحمد ماهر خير الدين
|2023-12-28
|محمد يونس الزيتونة
|2023-12-24
|محمد عبد الخالق العف
|2023-12-24
|محمد نصر أبو هويدي
|2023-12-23
|أحمد جمال المدهون
|2023-12-23
|محمد رمضان الصعيدي خليفة
|2023-12-22