أنس الشريف شهيد الكلمة.. وقائمة شهداء الصحافة في غزة تزداد| بالتواريخ

من قلب الميدان، ومن بين أزيز الرصاص والقصف المتواصل على غزة، وقف الصحفيون والمراسلون في وجه العاصفة، يحملون الكاميرا والميكروفون بدلا من السلاح، وينقلون بصوتهم وصورتهم أنين الضحايا، وصور المجازر، والتجويع، والقتل، والتعذيب.

قائمة شهداء الصحافة بحرب غزة

لم تكن أمامهم سوى غاية واحدة، الدفاع عن وطنهم، وقضيتهم، وكشف جرائم الاحتلال للرأي العام العالمي، لكن رصاصات الغدر لم تميز بين مقاتل أو ناقل للحقيقة، وسرعان ما طالت وجوها إعلامية لا تنسى، وملامح رسخت في ذاكرة كل من تابع تغطياتهم منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، قائمة شهداء الصحافة الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع.

وسقطوا واحدا تلو الآخر، بينما كانوا على الجبهة الإعلامية الأولى، يعرضون أنفسهم لأبشع الانتهاكات، ليكونوا صوت من لا صوت له.

ومع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية، تجددت الاغتيالات لتطال الصحفيين من جديد، حيث استُشهد الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع نتيجة قصف استهدف خيمتهما قرب المجمع، ليلحقا بركب طويل من شهداء الصحافة والإعلام في غزة، الذين ارتقوا خلال الحرب الدامية.

وسوف نرصد لكم قائمة شهداء الصحافة في غزة منذ أكتوبر 2023، (بحسب ما نشره الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين)، والتي جاءت كالتالي: