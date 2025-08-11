أول تعليق من جيش الاحتلال على استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلي الجزيرة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بتنفيذ عملية اغتيال استهدفت الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة، خلال تغطيته الإعلامية شمال مدينة غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان رسمي أن الشريف كان "ينشط بغطاء صحفي ضمن خلية تابعة لحركة حماس"، مدعيًا أنه "روج لخطط استهداف إسرائيل بالصواريخ وساهم في أنشطة معادية عبر الإعلام".

وادعى البيان أن "معلومات استخباراتية ووثائق تم العثور عليها في غزة سابقا، تثبت انتماءه العسكري لحماس"، دون تقديم أدلة ملموسة.

خيمة الصحفيين.. هدف مباشر للقصف

وفي وقت سابق من مساء الأحد، استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة صحفيين، جراء قصف مباشر نفذته طائرات الاحتلال على خيمة الصحفيين المقامة أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارة أسفرت عن استشهاد كل من أنس الشريف، ومحمد قريقع مراسل قناة الجزيرة، والمصورَين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، إضافة إلى سائق الطاقم محمد نوفل. كما أصيب مراسل قناة الكوفية محمد صبح بجروح وُصفت بالمتوسطة.

تصعيد ضد الإعلام بعد مؤتمر تحريضي

وجاء هذا الاستهداف بعد ساعات من مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هاجم فيه وسائل الإعلام الدولية، متهما إياها بـ"تزوير الحقائق" حول ما يجري في قطاع غزة، في تصعيد خطابي أثار القلق من موجة استهداف جديدة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

الصحفي أنس جمال محمود الشريف، من مواليد 3 ديسمبر 1996، نشأ في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. تلقى تعليمه في مدارس الأونروا والمدارس الحكومية، والتحق بجامعة الأقصى عام 2014 حيث درس تخصص الإذاعة والتلفزيون.

بدأ الشريف مسيرته الإعلامية كمتطوع في شبكة الشمال الإعلامية، قبل أن يلتحق بقناة الجزيرة مراسلا ميدانيا خلال الحرب الجارية على غزة. تعرض مرارا للتهديد من قوات الاحتلال بسبب تغطيته الميدانية، وفي 23 سبتمبر 2018 أصيب بشظايا عيار ناري خلال تغطيته مسيرة شرق جباليا.

وفي 11 ديسمبر 2023، استهدفت طائرات الاحتلال منزل عائلته في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد والده.