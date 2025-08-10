استشهاد أنس الشريف مراسل غزة خلال قصف الاحتلال خيمة الصحفيين

استشهد، منذ قليل، أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة في غزة في قصف الاحتلال خيمة الصحفيين بمستشفى الشفاء، بحسب ما أفادت بة شبكة قدس الإخبارية.

و في سياق آخر، أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخيرة ليست "سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وتبرئة إسرائيل وجيشها من جرائم الإبادة والتجويع في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "استخدام نتنياهو لمصطلح التحرير محاولة لقلب حقيقة الاحتلال بنص القانون والقرارات الدولية ذات الصلة، وأسلوب مفضوح لن يغطي على جريمة الإبادة والقتل والتدمير الممنهج منذ أكثر من 22 شهرا".