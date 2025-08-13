قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
حوادث

دهب ودولارات وعقارات وكافيهات.. غسيل أموال البلوجر رايح جاي بـ تيك توك

البلوجر - أرشيفية
البلوجر - أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

ألقت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية القبض علي العديد من البلوجر علي تيك توك وذلك ضمن حملة للتطهير وسط بلاغات عديد تتقدم من مواطنين ومحاميين تطالب بالحفاظ علي الأسرة المصرية والذوق العام إلا أن التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق كشفت عن وجود العديد من قضايا غسيل الأموال بملايين الجنيهات ومن أبرز من تم القبض عليهم : سوزي الأردنية - شاكر محظور - مداهم - محمد عطية - أم مكة - أم سجدة - لوليتا - لوشا .. وغيرهم من الأسماء التى تجري الأجهزة الأمنية تحريات وتتبع لثرواتهم ومصادرها ونرصد لكم فى تلك السطور عقوبة غسيل الأموال.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

كافيهات تيك توك بلاغات ضد البلوجر غسيل أموال البلوجر معاقبة البلوجر ده بوعقارات البلوجر دولارات البلوجر

