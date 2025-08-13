مصر والسعودية ترفضان خطة الاحتلال الإسرائيلي لغزة وتدعوان لوقف فوري لإطلاق النار

أفادت قناة "الأولى" الفضائية بأن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة.

وأكد الوزيران خلال الاتصال موقف بلديهما المشترك الرافض بشكل قاطع للخطة الإسرائيلية الرامية إلى احتلال قطاع غزة وتوسيع نطاق العدوان، وشددا على ضرورة التوصل الفوري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما شدد الجانبان على أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل ودون أية عوائق، بما يساهم في تخفيف معاناة المدنيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.